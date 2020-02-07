2020-02-07T12:11:21+03:00
Происшествия

В Татарстане убили 84-летнюю пенсионерку, а тело ее сына нашли в бане

Женщина получила травмы головы
Олег ЛУГОВОЙ
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В произошедшем разбираются следователи.В произошедшем разбираются следователи.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Тело 84-летней пенсионерки нашли в ее же доме в селе Беркет Ключ Черемшанского района 6 февраля. Тогда же рядом, в бане было обнаружено и тело ее 55-летнего сына. Мужчина, предположительно, совершил суицид.

- На теле пенсионерки имелись признаки насильственной смерти – травмы головы и тела. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Как полагают следователи, 4 февраля пьяный мужчина расправился со своей престарелой матерью. После чего он пошел в баню, где свел счеты с жизнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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