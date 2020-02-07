В Татарстане на строительство одной дороги и ремонт еще трех потратят более миллиарда рублей
Из бюджета Татарстана выделен 1,1 миллиарда рублей на строительство одной дороги и ремонт еще трех.
Согласно объявленному тендеру, речь идет о начале третьего этапа строительства объездной дороги села Сарманово в одноименном районе. Ее планируют сдать до 17 октября 2022 года. На работы выделено 311,3 миллиона рублей.
Кроме того, в Татарстане за 248,6 миллиона рублей отремонтируют участок дороги «Кукмор – Шемордан».
Но дороже региону обойдется реконструкция дороги «Казань – Оренбург» – «Алексеевское – Высокий Колок». На нее хотят потратить 464,9 миллиона рублей. Завершить ремонт должны так же осенью 2022 года.
А меньше всего – 65,1 миллиона рублей, уйдет на ремонт дороги «Арск – Сиза» – Смак-Корса. Но его и закончат быстрее – к 25 октября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU