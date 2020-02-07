2020-02-07T12:27:16+03:00
Общество

В Татарстане на строительство одной дороги и ремонт еще трех потратят более миллиарда рублей

В 2020 году в регионе начнется третий этап строительства обходной дороги села Сарамново
Алина ГАБДУЛИНА
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Дороже всего (464,9 миллионов рублей) региону обойдется реконструкция дороги «Казань – Оренбург» – «Алексеевское – Высокий Колок».Дороже всего (464,9 миллионов рублей) региону обойдется реконструкция дороги «Казань – Оренбург» – «Алексеевское – Высокий Колок».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из бюджета Татарстана выделен 1,1 миллиарда рублей на строительство одной дороги и ремонт еще трех.

Согласно объявленному тендеру, речь идет о начале третьего этапа строительства объездной дороги села Сарманово в одноименном районе. Ее планируют сдать до 17 октября 2022 года. На работы выделено 311,3 миллиона рублей.

Кроме того, в Татарстане за 248,6 миллиона рублей отремонтируют участок дороги «Кукмор – Шемордан».

Но дороже региону обойдется реконструкция дороги «КазаньОренбург» – «Алексеевское – Высокий Колок». На нее хотят потратить 464,9 миллиона рублей. Завершить ремонт должны так же осенью 2022 года.

А меньше всего – 65,1 миллиона рублей, уйдет на ремонт дороги «Арск – Сиза» – Смак-Корса. Но его и закончат быстрее – к 25 октября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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