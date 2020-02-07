2020-02-07T11:31:35+03:00
Общество

Владимир Путин назначил главой следственного комитета Татарстана Валерия Липского

До этого он более года был заместителем главы аналогичного управления в Башкирии
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: surb.sledcom.ruФото: surb.sledcom.ru
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Президент России Владимир Путин подписал Указ о ряде кадровых перестановок в правоохранительных структурах. В документе, в том числе, присутствует информация и о назначение нового руководителя следственного комитета Татарстана. Им стал полковник юстиции Валерий Липский, который более года проработал на должности заместителя главы аналогичного управления в Башкирии

Напомним, его татарстанский предшественник – Павел Николаев, подал рапорт об отставке еще в конце 2018 года. С того времени следственный комитет Татарстана был практически без руководителя. Нет, главенство в управлении было, но руководители работали с такой ненадежной пометкой, как "исполняющий обязанности".

Теперь в Татарстане во второй половине февраля ожидают прибытие назначенного Путиным Валерия Липского, а вместе с ним, возможно, и кадровые перестановки внутри республиканского следственного комитета.

СПРАВКА КП

Липский Валерий Андреевич родился в 1977 году в Тамбове. В 1999 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны РФ. После чего вплоть до 2004 года работал следователем и старшим следователем военной прокуратуры гарнизона Видяево, участвовал в расследовании причин трагедии на подводной лодке «Курск».

Далее Липский был принят на службу в прокуратуру Московской области, где работал старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма, а также заместителем Истринского городского прокурора.

А с 2007 по 2016 года возглавлял следственный отдел по городу Истра следственного управления (впоследствии Главного следственного управления) по Московской области.

С 2016 по 2019 года состоял в должности руководителя следственного отдела по городу Мытищи Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

14 января 2019 года был назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета России по Башкортостану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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