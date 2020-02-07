2020-02-07T17:06:56+03:00
Общество

В Татарстане на 20% повысили тариф на вывоз мусора

Разницу жители республики смогут увидеть уже в платежках за январь
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Решения об изменение тарифа за вывоз мусора на 2020-2022 годы были приняты госкомитетом Татарстана 19 декабря 2019 года.Решения об изменение тарифа за вывоз мусора на 2020-2022 годы были приняты госкомитетом Татарстана 19 декабря 2019 года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Совсем скоро татарстанцы начнут приходить счета за коммунальные услуги за январь. В них люди увидят изменения стоимости услуг по вывозу мусора. С начала года плата за нее в республике выросла на 20%. Так, жители частных домов теперь домов будут платить 93,7 рубля, а жители квартир – 86,3 рубля (с каждого прописанного на жилплощади человека).

Отметим, что решение об повышении платы за вывоз мусора на 2020-2022 годы было принято Госкомитетом Татарстана по тарифам еще 19 декабря 2019-го.

Повышение связано с добавлением НДС. Ранее он не включался в тариф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане на расселение людей из аварийного жилья потратят 1 миллиард рублей
В Казани перевозчики решили пойти на крайние меры в борьбе с автохамами
В Казани пройдет предпремьерный показ криминальной комедии "Джентльмены"
В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержана группа иностранцев
Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил увеличить социальные выплаты в республике
В Татарстане на 20% повысили тариф на вывоз мусора
В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "Темный лес: Неписанный дастан"
В Марий Эл после ДТП водитель-женщина сбежала, оставив в своей машине пассажирку
Собирали деньги на мебель и шторы?: прокуратура Новочебоксарска проверит городскую школу на факт поборов
Вместо жвачки наркотики: на въезде в Казань сотрудники ГИБДД остановили машину с 7 килограммами мефедрона
Маршрутки вернутся на автобусные маршруты Набережных Челнов уже 8 февраля