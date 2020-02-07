В Татарстане на 20% повысили тариф на вывоз мусора

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:06:56+03:00

Решения об изменение тарифа за вывоз мусора на 2020-2022 годы были приняты госкомитетом Татарстана 19 декабря 2019 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Совсем скоро татарстанцы начнут приходить счета за коммунальные услуги за январь. В них люди увидят изменения стоимости услуг по вывозу мусора. С начала года плата за нее в республике выросла на 20%. Так, жители частных домов теперь домов будут платить 93,7 рубля, а жители квартир – 86,3 рубля (с каждого прописанного на жилплощади человека).

Отметим, что решение об повышении платы за вывоз мусора на 2020-2022 годы было принято Госкомитетом Татарстана по тарифам еще 19 декабря 2019-го.

Повышение связано с добавлением НДС. Ранее он не включался в тариф.

ИСТОЧНИК KP.RU