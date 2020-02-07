2020-02-07T10:49:54+03:00
Общество

В Чувашии создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Курировать его работу будет Минздрав республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в инфекционных стационарах Чувашии на случай заражения коронавирусом подготовлены 408 коек.Сейчас в инфекционных стационарах Чувашии на случай заражения коронавирусом подготовлены 408 коек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чувашии создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Сделано это по распоряжению врио председателя Кабмина республики Ивана Моторина.

Известно, что в состав штаба вошли 13 министров, руководителей ведомств и глав администраций городов. В том числе, речь идет о региональных Минсельхозе, Минобразования, Минэкономики, МЧС, Роспотребнадзоре и Россельхознадзоре. Курировать работу оперативного штаба будет Минздрав Чувашии.

Для справки, сейчас в инфекционных стационарах республики на случай заражения коронавирусом подготовлены 408 коек. Кроме того, в медучреждениях для таких пациентов имеются изолированные боксы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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