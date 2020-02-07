В Чувашии создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
В Чувашии создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Сделано это по распоряжению врио председателя Кабмина республики Ивана Моторина.
Известно, что в состав штаба вошли 13 министров, руководителей ведомств и глав администраций городов. В том числе, речь идет о региональных Минсельхозе, Минобразования, Минэкономики, МЧС, Роспотребнадзоре и Россельхознадзоре. Курировать работу оперативного штаба будет Минздрав Чувашии.
Для справки, сейчас в инфекционных стационарах республики на случай заражения коронавирусом подготовлены 408 коек. Кроме того, в медучреждениях для таких пациентов имеются изолированные боксы.
ИСТОЧНИК KP.RU