2020-02-07T09:57:30+03:00
Происшествия

Замерзала на льдине: в Татарстане женщину спасли от смерти на реке Кама

Для этого пришлось использовать судно на воздушной подушке
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Вечером 6 февраля – в 19.30, в экстренную службу по номеру «112» позвонила женщина и попросила помощи. По ее словам, она замерзала на льдине посреди реки Кама в районе набережночелнинского поселка Тарловка.

Туда на судне на воздушной подушке выехали спасатели ЗПСО №6. По пути они пытались связаться с женщиной по сотовому телефону, но та уже не отвечала на звонки.

Вскоре терпящую бедствия жительницу Татарстана удалось найти. Спасатели вытащили ее из сугроба, который находился около пристани.

- 59-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения передали медикам бригады «скорой помощи», - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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