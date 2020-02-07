Замерзала на льдине: в Татарстане женщину спасли от смерти на реке Кама
Вечером 6 февраля – в 19.30, в экстренную службу по номеру «112» позвонила женщина и попросила помощи. По ее словам, она замерзала на льдине посреди реки Кама в районе набережночелнинского поселка Тарловка.
Туда на судне на воздушной подушке выехали спасатели ЗПСО №6. По пути они пытались связаться с женщиной по сотовому телефону, но та уже не отвечала на звонки.
Вскоре терпящую бедствия жительницу Татарстана удалось найти. Спасатели вытащили ее из сугроба, который находился около пристани.
- 59-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения передали медикам бригады «скорой помощи», - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»