11 февраля жители Казани смогут бесплатно проверить точность своих приборов для измерения артериального давления

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:39:25+03:00

Это можно будет сделать в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!»

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В будущий вторник, 11 февраля, Казань присоединится к всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!». В ее рамках любой житель города сможет бесплатно проверить точность своего прибора для измерения артериального давления – тонометр.

Их осмотрят специалисты Росстандарта в Татарстане. Отмечается, что во время акции, которая прошла в 2019 году, каждый десятый прибор показал неверные данные. Это опасно для здоровья его владельца. Особенно если речь идет о пожилых людях, которые пользуются тонометрами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний.

В Казани бесплатная проверка приборов будет проходить с 9.00 до 17.00 в конференц-зале (4 этаж) центра стандартизации, метрологии и испытаний Татарстана по адресу: ул.Журналистов, 24.

ИСТОЧНИК KP.RU