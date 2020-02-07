Дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу в музее Казани

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:13:37+03:00

Узнав о том, что культурное учреждение ради церемонии закрывали, некоторые интернет-пользователей в соцсетях начали поднимать волну возмущения. Вот только на деле, да и по закону все оказалось в рамках приличия

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2 февраля в центре Казани дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу. Вот только выбрали молодожены для церемонии бракосочетания не шикарный ресторан, а галерею современного искусства государственного музея изобразительного искусства.

Пока шла регистрация двери были закрыты, а на них висела табличка с объяснением: «По техническим причинам».

Узнав о том, что дочь татарстанского министра Ирады Аюповой заказала для своей свадьбы музей, некоторые интернет-пользователи в соцсетях начали было поднимать волну возмущения. Но как, оказалось, по неопытности и не знанию.

В сообщении на своем официальном сайте Минкульт Татарстана по факту свадьбы дочери министра все разложил по полочкам.

В ведомстве указывают, что в постановлении Кабмина республики об использовании объектов историко-культурного наследия для регистрации брака есть утвержденный для этого список культурных учреждений. Проводить в них подобные церемонии разрешено ради пропаганды среди молодежи культурного наследия, обрядов и традиций народов Татарстана.

В этот самый список как раз и входит галерея современного искусства. И узаконить там свои отношения может любой желающий. Так, по утверждению Минкульта республики, дочь министра и ее жених оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в Галерею для гостей.

- Мы приглашаем пары, желающие провести церемонию бракосочетания в необычной обстановке в музеи Татарстана, - призвали в Минкульте республики.

Его глава – Ирада Аюпова, в свою очередь, в инстаграме уже поблагодарила свою дочь и зятя за такую культурную свадьбу.

- Я горжусь вами! За то, что в самый ответственный момент Вашей жизни вы не поставили во главу угла пищу физическую, а «накормили» ваших гостей пищей духовной! За то, что вы свое торжество отметили в кругу родных и близких, а не сбежали, как сейчас это модно, на берег океана. За то, что ваша свадьба для многих гостей – просветительский проект! Да, и за то, что ваша свадьба стала отличной рекламой для фантастической площадки нашей Казани! Нам нужно продвигать современное искусство! Я вас люблю! Для всех, кто поймал хайп: Добро пожаловать в Галерею современного искусства! И давайте будем чуть-чуть добрее друг к другу! – написала татарстанский министр культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU