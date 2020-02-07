2020-02-07T09:13:37+03:00
Общество

Дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу в музее Казани

Узнав о том, что культурное учреждение ради церемонии закрывали, некоторые интернет-пользователей в соцсетях начали поднимать волну возмущения. Вот только на деле, да и по закону все оказалось в рамках приличия
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Дочь татарстанского министра вышла замуж 2 февраля.Дочь татарстанского министра вышла замуж 2 февраля.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

2 февраля в центре Казани дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу. Вот только выбрали молодожены для церемонии бракосочетания не шикарный ресторан, а галерею современного искусства государственного музея изобразительного искусства.

Пока шла регистрация двери были закрыты, а на них висела табличка с объяснением: «По техническим причинам».

Узнав о том, что дочь татарстанского министра Ирады Аюповой заказала для своей свадьбы музей, некоторые интернет-пользователи в соцсетях начали было поднимать волну возмущения. Но как, оказалось, по неопытности и не знанию.

В сообщении на своем официальном сайте Минкульт Татарстана по факту свадьбы дочери министра все разложил по полочкам.

В ведомстве указывают, что в постановлении Кабмина республики об использовании объектов историко-культурного наследия для регистрации брака есть утвержденный для этого список культурных учреждений. Проводить в них подобные церемонии разрешено ради пропаганды среди молодежи культурного наследия, обрядов и традиций народов Татарстана.

В этот самый список как раз и входит галерея современного искусства. И узаконить там свои отношения может любой желающий. Так, по утверждению Минкульта республики, дочь министра и ее жених оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в Галерею для гостей.

- Мы приглашаем пары, желающие провести церемонию бракосочетания в необычной обстановке в музеи Татарстана, - призвали в Минкульте республики.

Его глава – Ирада Аюпова, в свою очередь, в инстаграме уже поблагодарила свою дочь и зятя за такую культурную свадьбу.

- Я горжусь вами! За то, что в самый ответственный момент Вашей жизни вы не поставили во главу угла пищу физическую, а «накормили» ваших гостей пищей духовной! За то, что вы свое торжество отметили в кругу родных и близких, а не сбежали, как сейчас это модно, на берег океана. За то, что ваша свадьба для многих гостей – просветительский проект! Да, и за то, что ваша свадьба стала отличной рекламой для фантастической площадки нашей Казани! Нам нужно продвигать современное искусство! Я вас люблю! Для всех, кто поймал хайп: Добро пожаловать в Галерею современного искусства! И давайте будем чуть-чуть добрее друг к другу! – написала татарстанский министр культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анвар Шахмаев назначен территориальным управляющим Билайн в Республике Татарстан
В Марий Эл депутат будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб подросток
В Казани мужчину увезли в больницу из-за горящего мусора
ГК ВТБ Лизинг увеличила прибыль в 1,5 раза
В Татарстане на строительство одной дороги и ремонт еще трех потратят более миллиарда рублей
В Татарстане убили 84-летнюю пенсионерку, а тело ее сына нашли в бане
В 2020 году в пяти больницах Чувашии построят вертолетные площадки
Владимир Путин назначил главой следственного комитета Татарстана Валерия Липского
В Чувашии создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
ВТБ в Татарстане одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 5,7 млрд рублей
Замерзала на льдине: в Татарстане женщину спасли от смерти на реке Кама
11 февраля жители Казани смогут бесплатно проверить точность своих приборов для измерения артериального давления
Дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу в музее Казани
В аэропорту Казани таможенники нашли у пассажира-иностранца 21 нож
10 февраля в жилых домах трех районов Казани из крана может пойти зеленая вода
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
В Набережных Челнах нового руководителя Исполкома города выберут 4 марта
Ушел из дома и пропал: в Новочебоксарске ищут 23-летнего парня
«Уничтожила 5 баранов»: жительница казанского поселка Кульсеитово жалуется на бродячего хаски
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»