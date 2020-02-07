2020-02-07T08:39:43+03:00
Общество

В аэропорту Казани таможенники нашли у пассажира-иностранца 21 нож

Парень пытался пройти с клинками по «зеленому коридору»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Татарстанская таможняФото: Татарстанская таможня
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Татарстанские таможенники нашли в багаже 24-летнего гражданина Таджикистана 21 нож. Мужчина прилетел в аэропорт Казани из Худжанта.

- Все они различной конфигурации, рукоятки имеют упор, а однолезвийные клинки двухстороннюю заточку, - сообщили в Татарстанской таможне.

Как объяснил сам иностранец, все ножи он купил в Худжанте и по просьбе приятеля вез их в Лениногорск для выставки. По словам парня, он не знал, что на клинки, ввозимые с коммерческой целью, надо было оформлять разрешительные документы. Поэтому пассажир выбрал для прохождения таможни «зеленый коридор».

В итоге иностранец попался. В отношении его было возбуждено административное дело. Ножи на время разбирательства изъяты и вскоре будут отправлены на экспертизу. Которая должна, в том числе, установить являются ли они холодным оружием.

СПРАВКА КП

«Зеленый коридор» - это полоса движения пассажиров в аэропорту, где таможенный контроль и оформление соответствующих документов проводят по упрощенному порядку. По нему могут пройти пассажиры, в багаже которых отсутствуют товары и предметы, запрещенные к перевозу, или же они не подлежат обязательному декларированию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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