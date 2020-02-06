В Набережных Челнах нового руководителя Исполкома города выберут 4 марта
Для этого организовали отдельный конкурс
Фото: pixabay.com
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В минувший понедельник стало известно, что руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин уходит с должности. Он был правой рукой мэра города Наиля Магдеева с 2015 года.
Конкурс на замещение уже вакантной должности состоится 4 марта. Это было решено 6 февраля на очередном заседании Городского Совета.
- Милости просим, у кого есть огромное желание поработать руководителем исполнительного комитета. Тот, кто будет соответствовать определенным квалификационным требованиям, может в установленном порядке документы подать, - отметил на заседании Магдеев.
ИСТОЧНИК KP.RU