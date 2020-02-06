10 членов Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* из Татарстана приговорены к 163 годам колонии
Приволжский окружной военный суд огласил приговор 10 татарстанцам ставших участникам террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*. Они получили от 11 до 22 лет колонии строгого режима, а общий срок назначенного им наказания составил 163 года.
Было доказано, что с августа 2015 по февраль 2017 годов осужденные на съемных квартирах проводили нелегальные собрания, где агитировали пришедших за вступление в ячейку Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*, собирали членские взносы. Деньги шли на финансирование терроризма. Также они вербовали новых участников через соцсети.
Членов террористической ячейки задержали в 2017 году. Во время обысков у них была найдена и изъята экстремистская литература. Сообщает следственный комитет Татарстана.
* запрещенная в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU