10 членов Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* из Татарстана приговорены к 163 годам колонии

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:26:08+03:00

Сотрудники ФСБ задержали членов ячейки еще в 2017 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их признали виновными в организации террористической ячейки, агитации и финансировании терроризма

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Приволжский окружной военный суд огласил приговор 10 татарстанцам ставших участникам террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*. Они получили от 11 до 22 лет колонии строгого режима, а общий срок назначенного им наказания составил 163 года.

Было доказано, что с августа 2015 по февраль 2017 годов осужденные на съемных квартирах проводили нелегальные собрания, где агитировали пришедших за вступление в ячейку Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*, собирали членские взносы. Деньги шли на финансирование терроризма. Также они вербовали новых участников через соцсети.

Членов террористической ячейки задержали в 2017 году. Во время обысков у них была найдена и изъята экстремистская литература. Сообщает следственный комитет Татарстана.

* запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU