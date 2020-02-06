«Уничтожила 5 баранов»: жительница казанского поселка Кульсеитово жалуется на бродячего хаски

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:34:37+03:00

Она утверждает, что собака агрессивна

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Жительница поселка Кульсеитово Советского района Казани Ирина Я. жалуется на бродячих псов. По ее словам, животные разгуливают по улицам Главная и Центральная. Однако самый агрессивный из них, по мнению Ирины, представитель породы хаски.

- Она (собака - Ред.) пробирается на частные подворья и уничтожает домашних животных (кур, баранов). В моем случае уничтожила 5 баранов. Агрессивна, - пишет Ирина на сайте «Народного контроля».

Пока жалобу Ирины никто не поддержал. Исполком Казани же направил заявку женщины городской комитет жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU