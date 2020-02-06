10 февраля в жилых домах трех районов Казани из крана может пойти зеленая вода

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:32:57+03:00

Всех тех, у кого из крана будет идти зеленая вода, просьба сообщить об этом по телефону +7(843)291-87-95 Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В городе будет проводиться работа по выявлению мест утечки теплоносителя

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В понедельник, 10 февраля, в ряде жилых домов Казани из крана может пойти зеленая вода. Речь идет о Вахитовском, Приволжском и Советском районах.

Дело в том, что в городе будут проводится работы по выявлению мест утечки труб отопления. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Азино» введут краситель зеленого цвета Уранин-А.

Всех тех, у кого из крана будет идти зеленая вода, просьба сообщить об этом по телефону +7(843)291-87-95

СПРАВКА

Краситель Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU