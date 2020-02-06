С помощью бересты и спичек: татарстанец, который из ревности спалил дом соперника, отделался условным сроком

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:36:44+03:00

Мужчину признали виновным по уголовной статье «умышленное уничтожение чужого имущества, если эти действия повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия». Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Потерпевший же в итоге остался без крыши над головой

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Суд Альметьевска огласил приговор 53-летнему жителю села Кузайкино, который из ревности поджег дом.

29 апреля прошлого года он, обуреваемый этим чувством по отношению к экс-супруге, пришел к дому односельчанина-соперника. С собой он принес березовую бересту и спички. Разложил возле двери костер и поджег его.

В итоге сгорел сам дом и все, что находилось в нем. Потерпевшему был причинен ущерб на 825 тысяч рублей. Мужчина остался без крыши над головой.

- Свою вину поджигатель полностью признал и пообещал полностью возместить причиненный им ущерб. В итоге суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Отмечается, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU