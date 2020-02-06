2020-02-06T15:36:44+03:00
Происшествия

С помощью бересты и спичек: татарстанец, который из ревности спалил дом соперника, отделался условным сроком

Потерпевший же в итоге остался без крыши над головой
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчину признали виновным по уголовной статье «умышленное уничтожение чужого имущества, если эти действия повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия».Мужчину признали виновным по уголовной статье «умышленное уничтожение чужого имущества, если эти действия повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия».Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Суд Альметьевска огласил приговор 53-летнему жителю села Кузайкино, который из ревности поджег дом.

29 апреля прошлого года он, обуреваемый этим чувством по отношению к экс-супруге, пришел к дому односельчанина-соперника. С собой он принес березовую бересту и спички. Разложил возле двери костер и поджег его.

В итоге сгорел сам дом и все, что находилось в нем. Потерпевшему был причинен ущерб на 825 тысяч рублей. Мужчина остался без крыши над головой.

- Свою вину поджигатель полностью признал и пообещал полностью возместить причиненный им ущерб. В итоге суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Отмечается, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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