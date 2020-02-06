С помощью бересты и спичек: татарстанец, который из ревности спалил дом соперника, отделался условным сроком
Суд Альметьевска огласил приговор 53-летнему жителю села Кузайкино, который из ревности поджег дом.
29 апреля прошлого года он, обуреваемый этим чувством по отношению к экс-супруге, пришел к дому односельчанина-соперника. С собой он принес березовую бересту и спички. Разложил возле двери костер и поджег его.
В итоге сгорел сам дом и все, что находилось в нем. Потерпевшему был причинен ущерб на 825 тысяч рублей. Мужчина остался без крыши над головой.
- Свою вину поджигатель полностью признал и пообещал полностью возместить причиненный им ущерб. В итоге суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Отмечается, что данный приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU