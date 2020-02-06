В Чувашии появится министерство промышленности и энергетики

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:11:22+03:00

Ему будут передан ряд функций Минэкономразвития, Минстроя, Минкульта и Минюста республики

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В Чувашии появится министерство промышленности и энергии. Соответствующий указ в четверг, 6 февраля, подписал врио главы республики Олег Николаев.

Известно, что новому для региона ведомству будут передан ряд функций Министерства экономического развития и имущественных отношения, Министерства строительства Чувашии в сфере энергетики и Министерства культуры в сфере туризма, Министерства юстиции в сфере имущественных и земельных отношений.

Кроме того, тем же документом Николаев преобразовал Минюст региона в Государственную службу Чувашии по делам юстиций. А правовой и прочими экспертизами проектов правовых актов теперь будут заниматься в Администрации главы Чувашии.

Также указом Министерство по делам гражданской обороны и ЧС Чувашии преобразуется в Госкомитет.

ИСТОЧНИК KP.RU