В Чувашии появится министерство промышленности и энергетики
В Чувашии появится министерство промышленности и энергии. Соответствующий указ в четверг, 6 февраля, подписал врио главы республики Олег Николаев.
Известно, что новому для региона ведомству будут передан ряд функций Министерства экономического развития и имущественных отношения, Министерства строительства Чувашии в сфере энергетики и Министерства культуры в сфере туризма, Министерства юстиции в сфере имущественных и земельных отношений.
Кроме того, тем же документом Николаев преобразовал Минюст региона в Государственную службу Чувашии по делам юстиций. А правовой и прочими экспертизами проектов правовых актов теперь будут заниматься в Администрации главы Чувашии.
Также указом Министерство по делам гражданской обороны и ЧС Чувашии преобразуется в Госкомитет.
ИСТОЧНИК KP.RU