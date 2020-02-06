Расстались перед свадьбой: жителя Йошкар-Олы будут судить за покушение на убийство

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:30:30+03:00

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В Йошкар-Оле 22-летнего горожанина обвиняют в покушении на убийство из-за разрыва отношений с девушкой. Расследование его уголовного дела завершено и вскоре парня будут судить.

Не так давно обвиняемый расстался со своей невестой. Случилось чуть ли не перед самой свадьбой. В разладе с девушкой парень обвинил мать одной общей знакомой. Как полагается, следствие, сын этой женщины не стерпел и пришел в квартиру к обидчику, чтобы расставить все точки над «и». Но разговора не получилось. Тут же возникшая ссора быстро переросла в потасовку. В ходе нее экс-жених схватил нож и три раза ударил им в спину оппонента. Лишь благодаря своевременной медпомощи тот остался жив.

- В ходе следствия были проведены 2 судебно-медицинские, медико-криминалистическая, 4 судебно-биологические, дактилоскопическая и судебно-психиатрическая экспертизы, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU