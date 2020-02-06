«Огласите весь список, пожалуйста»: казанцы, приговоренные к исправительным работам, смогут потрудиться и на винзаводе, и в театре оперы

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:41:47+03:00

Всего в этом списке значатся 180 предприятий города

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Стало известно, где казанцы смогут отбывать исправительные работы. Список из 180 предприятий, учреждений и частных компаний опубликован в очередном электронном сборнике документов мэрии города.

Так, среди прочего провинившиеся горожане смогут отработать свое наказание в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, винзаводе и хлебзаводе, а также в частном охранном агентстве.

Кроме этого, их ждут в Казанском авиационном заводе имени Горбунова, судоходной компании «Татфлот», МУП «Метроэлектротранс», заводах «Элекон» и «Оргсинтез», в десятках предприятий ЖКХ и частных фирмах. Правда, каким образом там будут использовать труд осужденных не уточняется.

Отметим, что данный список касается безработных, которым суд назначил исправительные работы. Это наказание они отбывают рядом со своим местом жительства. Трудоустроенные же граждане в этом случае «прикованы» к своему основному месту работы.

ИСТОЧНИК KP.RU