2020-02-06T16:39:48+03:00
Экономика

ВТБ разместит три новых выпуска инвестиционных облигаций

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ВТБ открыл книгу заявок по трем выпускам инвестиционных облигаций. Потенциальная доходность по ним может составить до 9,25% годовых. Облигации будут выпущены со сроком обращения один год и три года. Для приобретения инструмента не требуется наличие статуса квалицированного инвестора. Продукт дает возможность получить повышенную в сравнении со ставками по депозитам обусловленную доходность, не рискуя при этом собственным капиталом. Погашение облигаций по истечении срока обращения происходит по номиналу. Заявки на приобретение ценных бумаг по всем трем выпускам принимаются до 14 февраля.

Инвестиционные облигации Накопительный коридор «Нефть+золото» размещаются со сроком обращения 1 год. Ориентир по ставке дохода составляет 8,75% – 9,25%. Финальное значение ставки дохода по всем трем выпускам будет раскрыто до даты размещения облигаций. Доход накапливается за каждый торговый день, когда цены на нефть и золото одновременно находятся в установленных диапазонах для каждого актива. Диапазон будет рассчитан на основе цены актива на дату размещения: цена нефти +/- 7 долларов, цена золота +/- 120 долларов. При соблюдении условий предусмотрена выплата дохода два раза в год.

Еще один выпуск инвестиционных облигаций - «Международные бренды» - предполагает ориентир по ставке дополнительного дохода в 8,75-9,25%. Бумаги размещаются сроком на три года. Базовые активы – акции компаний Activision Blizzard, Ralph Lauren, Deutsche Lufthansa, TUI. Доход выплачивается, если в очередную дату наблюдения цена худшей по динамике акции не ниже 90% от уровня на дату размещения. Иначе, доход запоминается, но не выплачивается. Позже, если на одну из последующих дат условие выплаты соблюдается, инвестор может получить доход и за предыдущие периоды, в которых выплата отсутствовала.

Ориентир по ставке дохода по третьему выпуску – накопительный коридор «Доллар-рубль» - составляет 8,65-9,15%. Он накапливается за каждый день, в который курс рубля к доллару США Банка России находится в заданном диапазоне. Диапазон будет рассчитан на основе установленного и действующего на дату размещения курса плюс 3,5 рубля и минус 1 рубль. Срок обращения бумаг – один год.

- На фоне снижения ставок по депозитам интерес населения к инвестиционным продуктам растет. Предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для приумножения сбережений – наша стратегическая задача. ВТБ Капитал Инвестиции постоянно работают над диверсификацией продуктовой линейки и созданием самых актуальных решений. Приобрести инвестиционные облигации может любой желающий через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» в один клик, - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

Это первые выпуски инвестиционных облигаций ВТБ в 2020 году. В 2019 году банк разместил пять выпусков на сумму 5 млрд рублей: на валютную пару евро-доллар, корзину акций четырех российских крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ, сырьевые товары нефть и золото, акции четырех американских компаний.

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