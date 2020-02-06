В Казани на развязке Ноксинского спуска все-таки появится мечеть и сквер

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:47:37+03:00

Ожидается, что новую мечеть будут ежедневно посещать 50 человек. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

А вместо кольца на данном участке дороги сделают Т-образный перекресток [схема]

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В Казани на транспортной развязке улицы Ноксинский спуск все-таки появится мечеть и сквер при ней. После общественных обсуждений Исполком города согласовал данный проект. Соответствующее распоряжение уже опубликовано в очередном сборнике документов мэрии.

Ранее «Комсомолка» писала, что общая площадь помещений всех объектов комплекса мечети, среди которых парковка на 72 автомобиля, составит 2,98 тысячи квадратных метров. Ожидается, что сооружение ежедневно будут посещать 50 человек. Сквер же расположится на 0,97 гектара.

Кроме того, вместо кольца на данном участке дороги сделают Т-образный перекресток.

Фото: сборник документов мэрии Казани

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ИСТОЧНИК KP.RU