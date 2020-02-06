2020-02-06T12:55:54+03:00
Происшествия

Спасло то, что нож застрял в руке: чебоксарца за изнасилование и попытку убийства экс-возлюбленной приговорили к 14 годам колонии

Он устроил кровавую расправу над женщиной, когда та была вместе со своей 12-летней дочкой
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина все никак не хотел оставлять в покое свою уже бывшую пассию.Мужчина все никак не хотел оставлять в покое свою уже бывшую пассию.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Чебоксарах огласили приговор 35-летнему горожанину, который изнасиловал и попытался убить свою бывшую сожительницу.

Как было установлено в суде, расставшись со своей 32-летней избранницей мужчина не оставил ее в покое. Так, в ночь на 25 августа прошлого года у себя дома он по пьяни изнасиловал женщину, приставив к ее горлу нож.

А уже вечером 1 сентября в Новочебоксарске – городе спутнике Чебоксар, осужденный и вовсе напал на экс-сожительницу, когда та была во дворе вместе со своей 12-летней дочкой.

Несмотря на присутствие ребенка, бывший кавалер устроил кровавую расправу. Но после нескольких ударов его нож застрял в руке женщины. Это ее и спасло от смерти. Мало того, дочка женщины начала кричать, зовя прохожих на помощь.

Из-за всего этого мужчина бросил свои попытки довести убийство до конца и сбежал. Правда, вскоре его задержала полиция. Раненной женщине успели оказать необходимую медпомощь и госпитализировали с места преступления.

- В итоге суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Отмечается, что столь длительному сроку наказания, в том числе, поспособствовало и то, что мужчина до 2021 года должен был находиться под административным надзором. Дело в том, что до этого он уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности. В общей сложности он провел в колониях более 12 лет своей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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