ВТБ финансирует развитие строительного бизнеса в Татарстане

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:51:36+03:00

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ВТБ в Республике Татарстан открыл кредитную линию ООО «Иннере Крафт» в размере 23 млн рублей на срок до 5 лет. Финансирование предоставлено на льготных условиях по фиксированной ставке 8,5% годовых в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ.

Средства направлены на закупку дополнительного сырья, компонентов и упаковочных материалов с целью расширения производства компании и увеличения объемов выпускаемой продукции. 12 млн рублей от общего объема финансирования предоставлены под поручительство Корпорации МСП.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина:

«Благодаря различным моделям взаимодействия и программам господдержки, активным участником которых является ВТБ, мы успешно реализуем принцип адресного подхода к нашим клиентам. Компания «Иннере Крафт» является ярким примером такого сотрудничества, благодаря которому предприятие получило дополнительную возможность развития за счет льготного кредита по ставке значительно ниже рыночной».

СПРАВКА

ООО «Иннере Крафт» является производителем сухих строительных смесей. Приоритетным направлением деятельности компании является предоставление высококачественной продукции на российский рынок. В 2011 году запущена линия по производству сухой штукатурной смеси OBERFIX по немецкой технологии. В линейке товаров компании – гипсовый и цементный клей, грунтовки, штукатурки, шпаклёвки и др. География продаж охватывает около 50 городов Приволжского и Центрального федеральных округов.