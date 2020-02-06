Ушел из дома и пропал: в Новочебоксарске ищут 23-летнего парня

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:54:09+03:00

О местонахождении Владимира Сергеева ничего не известно с 4 февраля

Изменить размер текста: A A

4 февраля 23-летний житель Новочебоксарска Владимир Сергеев вышел из дома и пропал. Родные забили тревогу, и сейчас поисками парня занимается полиция, а также поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Владимир ростом около 182 сантиметров имеет спортивное телосложение, черные волосы и зеленые глаза. На подбородке у молодого человека шрам. На момент пропажи на нем была черная шапка, темно-зеленый пуховик, темно-синие джинсы с резинками на штанинах и темно-коричневые туфли.

Всех, кто видел Владимира, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Чувашии до сих пор не нашли 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино и 83-летнего Халима Аббясова из села Штанаши.

ИСТОЧНИК KP.RU