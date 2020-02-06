2020-02-06T11:06:46+03:00
Общество

Ряд домов в Приволжском и Советском районах Казани 7 февраля останется без света

Причина этого – плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
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Электричества на улицах Дубравная, Большая Красная и Озерная не будет до 18.00Электричества на улицах Дубравная, Большая Красная и Озерная не будет до 18.00Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В пятницу, 7 февраля, ряд домов Приволжского и Советского районов Казани останется без света. Все дело в плановом ремонте линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживания оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах №№ 3, 3а, 5, 7, 9, 11 и 13 на улице Дубравная, а с 9.00 до 18.00 – в частных домах на улицах Большая Красная и Озерная в поселке Малые Клыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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