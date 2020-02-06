В Казани состоится творческая встреча с любимой многими «графиней Розиной» Еленой Ряшиной

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:04:33+03:00

Заслуженная артистка Татарстана и блогер ответит на вопросы поклонников и порадует их своими новыми рассказами

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В пятницу, 7 января, в Казани пройдет творческая встреча с актрисой театра имени Качалова, заслуженной артисткой Татарстана и блогером Еленой Ряшиной. Любимая многими графиня Розина из пьесы «Безумный день, или Женитьба Фигаро» ответит на вопросы поклонников, прочитает стихи классиков и представит свои новые рассказы.

- Актрису можно увидеть на сцене Качаловского театра в роли Серафимы Корзухиной в пьесе «Бег» Михаила Булгакова, Агафьи Тихоновны в гоголевской «Женитьбе», Катарины в шекспировском «Укрощении строптивой», Тамары в «Пяти вечерах». Сейчас Елена задействована в создании спектакля «Бал воров», где впервые сыграет возрастную роль. Спектакль по пьесе Жана Ануя с ее участием казанский зритель увидит весной 2020 года, - отмечает пресс-сулжба театра имени Качалова.

Мероприятие начнется в 19.00 по адресу: улица Маяковского, 24 а. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU