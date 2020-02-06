В 2020 году отремонтируют одну из самых длинных магистралей Казани – проспект Победы

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:51:56+03:00

Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Кроме того, одна из самых длинных магистралей Казани вошла и в другую часть этого нацпроекта - «Улицы Победы». В рамках которой в год 75-летия Победы будут отремонтированы дорожные объекты, связанные с Великой Отечественной войной.

Итак, в этом году проспект Победы в Казани планируют отремонтировать на участке от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина. Сообщает Минтранс Татарстана.

СПРАВКА

Проспект Победы – имеет протяженность составляет почти 10 километров. Шестиполосная магистраль связывает Советский и Приволжский районы Казани и проходит через кварталы Азино и Горки, а далее ведет к аэропорту. Проспект Победы является частью Большого Казанского кольца, который так же строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU