В Нурлатском районе в ночном пожаре погибли два человека
Этой ночью в экстренные службы очевидцы сообщили, что в деревне Вишневая Поляна Нурлатского района Татарстана на улице Гагарина горит частный дом.
На место оперативно прибыли пожарные. К этому моменту жилое здание было уже полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. Соседи сообщили, что внутри может находится хозяин дома и его знакомая.
Тела 58-летнего мужчины и 57-летней женщины смогли найти только после того, как потушили огонь и приступили к разбору сгоревших конструкций. Погибшие были обнаружены в передней комнате.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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