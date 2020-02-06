2020-02-06T09:31:48+03:00
Происшествия

В Нурлатском районе в ночном пожаре погибли два человека

Тела хозяина дома и его знакомой смогли найти только после того, как полностью потушили огонь
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Этой ночью в экстренные службы очевидцы сообщили, что в деревне Вишневая Поляна Нурлатского района Татарстана на улице Гагарина горит частный дом.

На место оперативно прибыли пожарные. К этому моменту жилое здание было уже полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. Соседи сообщили, что внутри может находится хозяин дома и его знакомая.

Тела 58-летнего мужчины и 57-летней женщины смогли найти только после того, как потушили огонь и приступили к разбору сгоревших конструкций. Погибшие были обнаружены в передней комнате.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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