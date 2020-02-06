В Нурлатском районе в ночном пожаре погибли два человека

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:31:48+03:00

Тела хозяина дома и его знакомой смогли найти только после того, как полностью потушили огонь

Изменить размер текста: A A

Этой ночью в экстренные службы очевидцы сообщили, что в деревне Вишневая Поляна Нурлатского района Татарстана на улице Гагарина горит частный дом.

На место оперативно прибыли пожарные. К этому моменту жилое здание было уже полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. Соседи сообщили, что внутри может находится хозяин дома и его знакомая.

Тела 58-летнего мужчины и 57-летней женщины смогли найти только после того, как потушили огонь и приступили к разбору сгоревших конструкций. Погибшие были обнаружены в передней комнате.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU