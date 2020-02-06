2020-02-06T09:03:18+03:00
Политика

Чем именно модернизируют в Казани стратегические ракетоносцы Ту-160М

Детали раскрыл представитель Минобороны России
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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В Самаре на ПАО «Кузнецов» замглавы Минобороны России Алексей Криворучко во время инспекции исполнения гособоронзаказа по поставке авиационных двигателей НК-32 раскрыл журналистам некоторые характеристики изделия.

Во-первых, по его словам, данные двигатели будут ставить на модернизирующиеся сейчас в Казани стратегические ракетоносцы Ту-160М (М - модернизированный), а также на новые, построенные уже с нуля, Ту-160М2.

Во-вторых, благодаря самарским двигателям НК-32 ракетоносцы, называемые «Белыми лебедями», смогут летать на тысячу километров дальше. Но это еще не все. На подходе новый двигатель НК-32 серии 02. Работы по этому проекту, по словам Криворучко, идут по графику.

Напомним, на днях в Казани свой первый полет совершил глубоко модернизированный Ту-160М. Он длился 34 минуты. Самолет поднялся на высоту 1 500 метров, где у него проверили работоспособность всех обновленных систем и оборудования. Полет прошел без замечаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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