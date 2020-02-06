В Татарстане снова заработала ледовая переправа через Волгу «Аракчино - Верхний Услон»
Больше чем на неделю была закрыта ледовая переправа в Казани через Волгу «Аракчино - Верхний Услон». Автомобили по ней запустили лишь с 6 февраля. Причиной закрытия стало проведение технических работ.
С этого четверга там возобновлено круглосуточное автомобильное движение. Напомним, на ледовую переправу «Аракчино - Верхний Услон» допускаются машины массой до 2 тонн.
Отметим, что в Татарстане также возобновила свою работу ледовая переправа через Каму в Елабужском районе «Покровское - Красный Ключ» (допускаются автомобили массой до 2,5 тонн). Ее закрывали в связи с аномальным теплом.
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ИСТОЧНИК KP.RU