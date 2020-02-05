Казанца, до смерти избившего 9-месячную девочку, приговорили к 18 годам колонии

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:16:22+03:00

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Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о чудовищном убийстве 9-месячной девочки. Было доказано, что в нем виновен 48-летний житель Казани, работавший водителем автобуса.

5 августа прошлого года на улице Фаттаха мужчина выпивал в квартире своей сожительницы. В то время там также проживала знакомая хозяйки с детьми – 7-летним сыном и 9-месячной дочкой.

Когда матери пришлось на время уйти на работу, то она оставила детей на выпивающую парочку. Через некоторое время пьяная хозяйка заснула. А водитель автобуса не смог сделать этого, так как ему начали мешать крики голодной девочки. Нетрезвый мужчина решил накормить ребенка молочной смесью. Он с силой начал заталкивать соску девочке в рот и повредил ей десну. От боли младенец начал кричать еще сильней. Тогда раздраженный мужчина сначала начал трясти ребенка, а после жестоко избил и с силой бросил на диван. Все это происходило на глазах брата девочки.

В итоге на шум проснулась хозяйка. Она потребовала у сожителя прекратить бить ребенка и начала укачивать его. Вскоре с работы вернулась и мать девочки. Она заметила синяки на лице дочери. Тогда мужчина признался, что побил девочку за то, что она не ела. Женщина на него накричала, но «скорую» вызывать не стала. В итоге все угомонились и уснули, так как уже был поздний вечер. Но в час ночи мать с ребенком на руках всех разбудила и сообщила, что ее дочка не дышит.

Осужденный сразу же сбежал. Пока в квартире находилась вызванная бригада «скорой», он прятался. Когда медики констатировали смерть ребенка и уехали, мужчина вернулся и сказал, что пойдет сдаваться в полицию.

- Девочка скончалась на месте от закрытой травмы головы. В итоге суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Известно, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU