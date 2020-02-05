Рустам Минниханов обсудил с Игорем Крутым проведение в Казани фестиваля «Новая волна – 2020»

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:32:20+03:00

Он будет приурочен к 100-летию образования ТАССР

Изменить размер текста: A A

5 февраля в Москве Рустам Минниханов встретился с композитором Игорем Крутым. В столице президент Татарстана находится с рабочей поездкой.

С Игорем Крутым главе республики удалось обсудить ряд вопросов, которые касаются организации и проведения музыкального фестиваля «Новая волна - 2020», который пройдет в Казани в конце августа.

Создатель фестиваля - Игорь Крутой, выразил уверенность, что опыт Татарстана по проведению крупных международных мероприятий поспособствует высокому уровню организации.

Напомним, о переезде «Новой волны» из Сочи в Казань Крутой сообщил в декабре прошлого года. Это музыкальное событие, по словам композитора, на неделю изменит жизнь города. В фестивале примут участие более 1 000 артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU