Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести в Чебоксарах единые проездные
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести в Чебоксарах единый проездной билет. Такое заявление он сделал на заседании совета по защите прав потребителей региона. Также Николаев отметил, что транспортная реформа в городе требует доработки.
Отметим, что сейчас в Чебоксарах можно купить проездной билет только на электротранспорт. Его стоимость 650 рублей для школьников и студентов. Взрослым он обойдется в 900 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU