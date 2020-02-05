Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести в Чебоксарах единые проездные

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:58:13+03:00

Также Николаев отметил, что транспортная реформа в городе требует доработки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас он не действует в автобусах города

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Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести в Чебоксарах единый проездной билет. Такое заявление он сделал на заседании совета по защите прав потребителей региона. Также Николаев отметил, что транспортная реформа в городе требует доработки.

Отметим, что сейчас в Чебоксарах можно купить проездной билет только на электротранспорт. Его стоимость 650 рублей для школьников и студентов. Взрослым он обойдется в 900 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU