В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Лёд 2"

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:27:55+03:00

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На российские экраны два года назад - 14 февраля 2018 года, вышел фильм - музыкальная мелодрама о истории любви фигуристки Надежды Лапшиной (Аглая Тарасова) и хоккеиста Александра Горина (Александр Петров). Картина так полюбилась зрителям, что спустя два года выходит продолжение картины "Лёд 2". Возрастной рейтинг фильма 6+.

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...