В Татарстане на трассе М-7 "Волга" перевернулась фура
Очевидцы сообщают, что 4 февраля в районе деревни Аняково Актанышского района во время движения по трассе М-7 "Москва - Уфа" в кювет опрокинулась многотонная фура. На видео, сделанному проезжавшими мимо автомобилистами, видно, что большегруз словно аккуратно прилег на бок.
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" перевернулась фура.соцсети
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения водителем фуры.
Как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, водитель отделался незначительными травмами. Собственник грузовика отправил на место аварии своего представителя для решения вопроса о подъеме автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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