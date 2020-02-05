5 Февр. 2020 2020-02-05T18:16:52+03:00

Она словно прилегла на бок [видео]

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Очевидцы сообщают, что 4 февраля в районе деревни Аняково Актанышского района во время движения по трассе М-7 "Москва - Уфа" в кювет опрокинулась многотонная фура. На видео, сделанному проезжавшими мимо автомобилистами, видно, что большегруз словно аккуратно прилег на бок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/758987" frameborder="0"></iframe> В Татарстане на трассе М-7 "Волга" перевернулась фура.соцсети

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения водителем фуры.

Как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, водитель отделался незначительными травмами. Собственник грузовика отправил на место аварии своего представителя для решения вопроса о подъеме автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU