2020-02-05T19:51:57+03:00
Происшествия

В Марий Эл в дорожной разборке водитель разгромил машину обидчика металлической трубой

Владелец испорченного автомобиля заявил на обидчика в полицию
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию Йошкар-Олы с заявлением о порче имущества обратился 33-летний горожанин. По словам мужчины, на одной из трасс в Звениговском районе Марий Эл он поссорился с другим водителем. Мужчины вышли из своих авто и отошли на обочину, чтобы выяснить отношения.

- В результате 37-летний водитель из Чувашии достал металлическую трубу и с ее помощью нанес множественные удары по автомобилю йошкаролинца, в том числе по крыше, двери и зеркалу заднего вида, - сообщает МВД Марий Эл.

Ущерб составил 92,8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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