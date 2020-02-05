В Марий Эл в дорожной разборке водитель разгромил машину обидчика металлической трубой
В полицию Йошкар-Олы с заявлением о порче имущества обратился 33-летний горожанин. По словам мужчины, на одной из трасс в Звениговском районе Марий Эл он поссорился с другим водителем. Мужчины вышли из своих авто и отошли на обочину, чтобы выяснить отношения.
- В результате 37-летний водитель из Чувашии достал металлическую трубу и с ее помощью нанес множественные удары по автомобилю йошкаролинца, в том числе по крыше, двери и зеркалу заднего вида, - сообщает МВД Марий Эл.
Ущерб составил 92,8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU