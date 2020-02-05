2020-02-05T17:25:56+03:00
Общество

С 8 февраля жители Набережных Челнах снова смогут покупать продукты напрямую у фермеров

Сельхозярмарки возобновляют свою работу в городе
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных ЧелновФото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
Изменить размер текста:

С 8 февраля в Набережных Челнах снова начинают работать сельхозярмарки. Горожане вновь смогут покупать продукты напрямую у местных фермеров и без магазинных наценок. Ярмарки все так же будут проходить по субботам – с 8.00 до 15.00.

Площадки для торговли традиционны - набережная Тукая перед стадионом «Строитель», территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

- К участию в ярмарках приглашаются сельчане, местные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы-любители, - призывают в мэрии Набережных Челнов.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По итогам января Чувашия заняла четвертое место в России по экспорту мучных кондитерских изделий
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Лёд 2"
Казанца, до смерти избившего 9-месячную девочку, приговорили к 18 годам колонии
Житель Ульяновской области угрожал убить мать из-за квартиры
Рустам Минниханов обсудил с Игорем Крутым проведение в Казани фестиваля «Новая волна – 2020»
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" перевернулась фура
В Татарстане владелец магазин сам выследил вора и задержал
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести в Чебоксарах единые проездные
С 8 февраля жители Набережных Челнах снова смогут покупать продукты напрямую у фермеров
В Марий Эл в аварию попал пассажирский микроавтобус «Казань – Красногорский»
В 2020 году начнется ремонт подъездной дороги к аэропорту Казани за 4,5 миллиарда рублей
В Казани кондуктора автобуса №63 уволили после жалобы в соцсети
В казанском поселке Аметьево горел частный дом
В Авиастроительном районе Казани собираются на сутки отключить воду