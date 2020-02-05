С 8 февраля жители Набережных Челнах снова смогут покупать продукты напрямую у фермеров

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:25:56+03:00

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Сельхозярмарки возобновляют свою работу в городе

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С 8 февраля в Набережных Челнах снова начинают работать сельхозярмарки. Горожане вновь смогут покупать продукты напрямую у местных фермеров и без магазинных наценок. Ярмарки все так же будут проходить по субботам – с 8.00 до 15.00.

Площадки для торговли традиционны - набережная Тукая перед стадионом «Строитель», территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

- К участию в ярмарках приглашаются сельчане, местные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы-любители, - призывают в мэрии Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU