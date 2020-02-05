С 8 февраля жители Набережных Челнах снова смогут покупать продукты напрямую у фермеров
С 8 февраля в Набережных Челнах снова начинают работать сельхозярмарки. Горожане вновь смогут покупать продукты напрямую у местных фермеров и без магазинных наценок. Ярмарки все так же будут проходить по субботам – с 8.00 до 15.00.
Площадки для торговли традиционны - набережная Тукая перед стадионом «Строитель», территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».
- К участию в ярмарках приглашаются сельчане, местные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы-любители, - призывают в мэрии Набережных Челнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU