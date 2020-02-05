В казанском поселке Аметьево горел частный дом
5 февраля в 13.52 в экстренные службы поступило сообщение о горящем частном доме в казанском поселке Аметьево в районе улиц Подометьевская и Косогорная рядом с проспектом Универсиады. К сожалению позвонившие очевидцы слишком поздно заметили пожар.
Поэтому к приезду спасателей дом и надворные постройки были чуть ли не полностью охвачены огнем. Пламя вырывалось наружу.
- В 14.35 открытое горение ликвидировано, огнем поврежден частный дом с надворными постройками. Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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