В Марий Эл в аварию попал пассажирский микроавтобус «Казань – Красногорский»
В среду, 5 февраля, в 11.00 на 82 километре автодороги «Йошкар-Ола - Зеленодольск» в Волжском районе столкнулись пассажирский микроавтобус Hyundai и минивен Volkswagen. По предварительным данным, последний выехала на встречку, где и произошла авария.
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
- В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося, – пресс-служба ГИБДД Марий Эл.Сообщается, что в ДТП пострадали четыре человека - за медицинской помощью обратились водитель минивена и три пассажира микроавтобуса.
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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ИСТОЧНИК KP.RU
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