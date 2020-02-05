2020-02-05T17:08:42+03:00
Происшествия

В Марий Эл в аварию попал пассажирский микроавтобус «Казань – Красногорский»

По предварительным данным, за медпомощью обратилось четыре человека [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В среду, 5 февраля, в 11.00 на 82 километре автодороги «Йошкар-Ола - Зеленодольск» в Волжском районе столкнулись пассажирский микроавтобус Hyundai и минивен Volkswagen. По предварительным данным, последний выехала на встречку, где и произошла авария.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

- В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося, – пресс-служба ГИБДД Марий Эл.Сообщается, что в ДТП пострадали четыре человека - за медицинской помощью обратились водитель минивена и три пассажира микроавтобуса.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

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ИСТОЧНИК KP.RU

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