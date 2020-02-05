В Казани кондуктора автобуса №63 уволили после жалобы в соцсети
В соцсетях жительница Казани пожаловалась на кондуктора автобуса №63, которая после оплаты отказалась выдавать ей билет.
- Сегодня с ребенком ехала в автобусе 63-го маршрута. Кондуктор взяла деньги, дала сдачу и ушла. На мой вопрос: «А где билет?», она начала хамить, переходить на личности, придумывать какие-то отговорки. Обнаглели совсем. Ничего не боятся, - написала горожанка.
Также женщина отправила свою жалобу и в Ассоциацию автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана.
Там провели внутреннюю проверку. В итоге на дисциплинарной комиссии кондуктор созналась в указанном проступке.
- Так как кондуктор находилась на испытательном сроке и допустила непозволительный проступок решением руководства предприятия она сегодня была уволена, - сообщает председатель АТП региона Сергей Темляков.
Напомним, что в 2020 году перевозчики Казани дополнительно должны нанять на работу еще 790 кондукторов и 450 водителей автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU