В Казани кондуктора автобуса №63 уволили после жалобы в соцсети

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:19:35+03:00

И это при том, что в 2020 году перевозчики Казани должны нанять на работу 790 кондукторов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассажирка утверждала, что ей после оплаты не выдали билет и нахамили

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В соцсетях жительница Казани пожаловалась на кондуктора автобуса №63, которая после оплаты отказалась выдавать ей билет.

- Сегодня с ребенком ехала в автобусе 63-го маршрута. Кондуктор взяла деньги, дала сдачу и ушла. На мой вопрос: «А где билет?», она начала хамить, переходить на личности, придумывать какие-то отговорки. Обнаглели совсем. Ничего не боятся, - написала горожанка.

Также женщина отправила свою жалобу и в Ассоциацию автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана.

Там провели внутреннюю проверку. В итоге на дисциплинарной комиссии кондуктор созналась в указанном проступке.

- Так как кондуктор находилась на испытательном сроке и допустила непозволительный проступок решением руководства предприятия она сегодня была уволена, - сообщает председатель АТП региона Сергей Темляков.

Напомним, что в 2020 году перевозчики Казани дополнительно должны нанять на работу еще 790 кондукторов и 450 водителей автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU