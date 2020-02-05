2020-02-05T15:28:44+03:00
Общество

В Авиастроительном районе Казани собираются на сутки отключить воду

В списке адресов на отключение два детсада. Горожан просят сделать необходимые запасы
Олег ЛУГОВОЙ
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Вода пропадет с 9.00 6 февраля.Вода пропадет с 9.00 6 февраля.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за работ на сетях водопровода в ряде домов Авиастроительного района на сутки пропадет вода.

Так, с 9.00 6 февраля до 9.00 7 февраля краны пересохнут по следующим адресам: улица Айдарова, 16а, 18а, 18б, 18/57, 20, 22, 24, 24а, 24а корпус 1 (детсад №111), улица Северополюсная, 26а, 30, улица Чапаева, 47а (детсад №14), 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, улица Челюскина, 60, 62, 64, 66, 68а.

В связи с отключением МУП «Водоканал» просит жителей заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно заявкам, поступающим по телефону: 8 (843)231-62-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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