Кот скинул со стола церковную свечку: в пожаре пострадали пенсионер и его правнучка
4 февраля, в поселке Медведево в жилом доме на улице Жилина загорелась квартира. Об этом в МЧС Марий Эл очевидцы сообщили в 14.41. На место оперативно выехали пожарные.
В ходе тушения квартиры оттуда были спасены 89-летний пенсионер и его 15-летняя правнучка. Они были переданы прибывшей бригаде "скорой помощи". Спасенные отравились дымом.
- Из-за сильного задымления в подъезде возникла угроза для жизни и здоровья других жильцов дома. Пожарные вывели на свежий воздух 20 человек, используя спасательные устройства типа “капюшон”, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.
Пожар серьезно повредил квартиру и уничтожил вещи в ней. По предварительным данным, причиной возгорания стал кот, который скинул со стола на кровать зажженную церковную свечку.
Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл
Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл
ИСТОЧНИК KP.RU
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