2020-02-05T15:02:02+03:00
Происшествия

Кот скинул со стола церковную свечку: в пожаре пострадали пенсионер и его правнучка

Также спасателям пришлось эвакуировать из дома 20 человек [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Марий ЭлФото: пресс-служба МЧС Марий Эл
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4 февраля, в поселке Медведево в жилом доме на улице Жилина загорелась квартира. Об этом в МЧС Марий Эл очевидцы сообщили в 14.41. На место оперативно выехали пожарные.

В ходе тушения квартиры оттуда были спасены 89-летний пенсионер и его 15-летняя правнучка. Они были переданы прибывшей бригаде "скорой помощи". Спасенные отравились дымом.

- Из-за сильного задымления в подъезде возникла угроза для жизни и здоровья других жильцов дома. Пожарные вывели на свежий воздух 20 человек, используя спасательные устройства типа “капюшон”, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

Пожар серьезно повредил квартиру и уничтожил вещи в ней. По предварительным данным, причиной возгорания стал кот, который скинул со стола на кровать зажженную церковную свечку.

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU

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