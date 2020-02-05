2020-02-05T14:48:46+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии за секс-насилие над малолетними сестрами приговорили к 14 годам колонии

Мать девочек узнала о происходящем в ее доме кошмаре лишь спустя почти пять лет
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Новочебоксарске двое малолетних девочек в течение пяти лет подвергались секс-насилию со стороны сожителя их матери. Как было доказано в суде, 32-летний мужчина начал приставать к старшей из сестер, когда ей было 9 лет.

Так, с июня 2014 по январь 2019 годов он в тайне от своей сожительницы – матери девочек, по пьяни не раз насиловал старшую из них.

Лишь спустя пять лет женщина узнала о происходящем в ее доме кошмаре. Она вместе с настоящим отцом девочек обратились в полицию. Сожителя задержали, возбудили в отношении его уголовное дело и заключили под стражу.

Во время следствия также выяснилось, что пострадала и младшая из девочек. В 2018 году сожитель надругался над ребенком, когда ему было всего 8 лет.

- В итоге за изнасилование и насильственные действия сексуального характера мужчину суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на срок 2 года, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Известно, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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