2020-02-05T20:04:45+03:00
Общество

Житель Чувашии слишком долго не забирал свою Infiniti со штрафстоянки и теперь должен 202 тысячи рублей

Машину эвакуировали, когда водитель отказался проходить тест на алкоголь
Алина ГАБДУЛИНА
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Мужчину не раз просили оплатить штрафстоянку, но он на просьбы не реагировал.Мужчину не раз просили оплатить штрафстоянку, но он на просьбы не реагировал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Чувашии суд обязал местного жителя выплатить 202 тысячи рублей за штрафстоянку, на которой его автомобиль Infiniti простоял почти два года. Иномарка была эвакуирована в Цивильском районе 1 апреля 2018 года, когда ее водитель отказался пройти проверку на алкоголь.

- В адрес мужчины неоднократно направлялись уведомления и требования об оплате услуг спецстоянки. Однако он за машиной не обращался и не платил, - сообщает пресс-служба Урмарского районного суда.

К слову, кроме присужденных автовладельцу 202 тысяч рублей, ему предстоит также выплатить 5,2 тысячи рублей расходов по оплате госпошлины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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