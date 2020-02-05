Житель Чувашии слишком долго не забирал свою Infiniti со штрафстоянки и теперь должен 202 тысячи рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:04:45+03:00

Мужчину не раз просили оплатить штрафстоянку, но он на просьбы не реагировал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Чувашии суд обязал местного жителя выплатить 202 тысячи рублей за штрафстоянку, на которой его автомобиль Infiniti простоял почти два года. Иномарка была эвакуирована в Цивильском районе 1 апреля 2018 года, когда ее водитель отказался пройти проверку на алкоголь.

- В адрес мужчины неоднократно направлялись уведомления и требования об оплате услуг спецстоянки. Однако он за машиной не обращался и не платил, - сообщает пресс-служба Урмарского районного суда.

К слову, кроме присужденных автовладельцу 202 тысяч рублей, ему предстоит также выплатить 5,2 тысячи рублей расходов по оплате госпошлины.

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ИСТОЧНИК KP.RU