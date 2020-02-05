2020-02-05T14:13:52+03:00
Происшествия

В Татарстане пропал без вести 33-летний Евгений Кочкин

Мужчина из села Русское Макулово перестал выходить на связь с родными 2 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане идут поиски 33-летнего Евгения Кочкина. Мужчина из села Русское Макулово Верхнеуслонского района перестал выходить на связь с близкими 2 февраля.

Известно, что Евгений ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, темные волосы (впереди залысины), карие глаза. На момент пропажи на мужчине было ярко-синяя куртка с капюшоном и черными вставками на рукавах, темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки и серо-голубая шапка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Евгения Кочкина, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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