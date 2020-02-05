В Татарстане пропал без вести 33-летний Евгений Кочкин

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:13:52+03:00

Мужчина из села Русское Макулово перестал выходить на связь с родными 2 февраля

Изменить размер текста: A A

В Татарстане идут поиски 33-летнего Евгения Кочкина. Мужчина из села Русское Макулово Верхнеуслонского района перестал выходить на связь с близкими 2 февраля.

Известно, что Евгений ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, темные волосы (впереди залысины), карие глаза. На момент пропажи на мужчине было ярко-синяя куртка с капюшоном и черными вставками на рукавах, темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки и серо-голубая шапка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Евгения Кочкина, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU