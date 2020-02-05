Битва за плей-офф: УНИКС готовится сыграть один из важнейших матчей сезона

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:58:54+03:00

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Уже сегодня, 5 февраля, баскетболисты УНИКСа проведут важнейший матч в борьбе за выход в плей-офф Еврокубка. На своей площадке казанцы примут литовский "Ритас".

После 4 туров в группе, где выступает УНИКС, сложилась любопытная ситуация. В активе всех четырех команд значатся по 2 победы. По разнице очков казанский клуб пока идет на втором месте, уступая лишь "Монако". Однако ситуация может измениться в любой момент.

Цена ошибки в такой ситуации велика. Проигравший в противостоянии УНИКСа и "Ритаса" может лишиться шанса на плей-офф.

- Это одна из важнейших игр в сезоне, к которой мы подошли с двумя поражениями. Но нам нужно смотреть вперед. Нам нужно лучше играть в защите и больше отдаваться игре. Что касается "Ритаса", то нам нужно контролировать их трехочковые броски и подборы, - прокомментировал предстоящий поединок наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.

Отметим, что статистика личных встреч пока на стороне УНИКСа. Команды между собой встречались 9 раз и лишь однажды верх взял "Ритас". Было это 7 лет назад, когда литовский клуб еще выступал в Единой лиге ВТБ. В рамках Еврокубков УНИКС "Ритасу" не проигрывал. Первый матч в нынешнем розыгрыше турнира также остался за казанцами. УНИКС выиграл в Литве - 91:86.

ИСТОЧНИК KP.RU