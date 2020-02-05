2020-02-05T12:49:50+03:00
Общество

"А что, девочек не будет?": два парня не дождались проституток и пошли в полицию

Молодые люди стали жертвами мошенников
Владимир КРУПСКИЙ
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За такой обман грозит до 5 лет лишения свободы.За такой обман грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два жителя Набережных Челнов решили расслабиться в компании жриц любви. 19-летний парень и его 23-летний товарищ нашли в интернете сайт, предлагающий воспользоваться услугами интимного характера. Выбрав понравившихся девушек, они оформили заказ. Один перевел 14 тысяч рублей через терминал, другой - через мобильное приложение.

Время шло, но девушки никак не приезжали. Заподозрив неладное, молодые люди решили связаться с администратором сайта, где и заказали жриц любви. Правда, все попытки были безуспешными. После этого парни отправились в полицию.

По каждому факту возбуждены уголовные дела. Злоумышленников вычислить пока не удалось. Известно, что абонентские номера, указанные на сайте, зарегистрированы в Оренбургской области. Если мошенников вычислят, то за свою аферу им грозит до 5 лет лишения свободы. Сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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