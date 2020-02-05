2020-02-05T14:26:30+03:00
Общество

В Чебоксарах у старого Дома правительства Чувашии появился «Снеговик свободы»

Вместо скрижали у него грелка, вместо факела - вантуз, а вместо лучей на короне - морковь
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/dshalikov/Фото: instagram.com/dshalikov/
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В Чебоксарах напротив старого Дома правительства Чувашии появился очень интересный снеговик. С факелом в руке и короной с семью лучами из моркови на голове он очень напоминает Статую Свободы в США.

Известно, что автор снеговика – местный дизайнер Данил Шаликов.

- Русская снежная баба, в образе заморской Свободы, слеплена вчера в самом сердце города - Центральном парке. Она обзавелась грелкой (в образе книги) и настоящим огненным факелом. А яркие теплые рыжие цветные пятна отлично сыграли на белоснежном. Вместо традиционной метлы, наш снеговик держит вантуз, а морковь служит не только носом, но и лучами короны, - написал на своей соцстранице Шаликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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