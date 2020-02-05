2020-02-05T19:00:32+03:00
Происшествия

Житель Ульяновской области угрожал убить мать из-за квартиры

Мужчину задержали и доставили в местный отдел полиции
Алина ГАБДУЛИНА
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Жена злоумышленника рассказала, что подобные ссоры ее муж устраивает не в первый раз.Жена злоумышленника рассказала, что подобные ссоры ее муж устраивает не в первый раз.Фото: Алексей ФОКИН
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45-летний житель Димитровграда угрожал своей матери ножом. Он обещал убить ее. Причиной такого неадекватного поведения стал квартирный вопрос. Супруга мужчины испугалась за свекровь и позвонила росгвардейцам.

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, женщина рассказала, что подобные ссоры ее муж устраивает уже не в первый раз.

- Подозреваемый был немедленно задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, - сообщает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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