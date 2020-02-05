Житель Ульяновской области угрожал убить мать из-за квартиры
Мужчину задержали и доставили в местный отдел полиции
Жена злоумышленника рассказала, что подобные ссоры ее муж устраивает не в первый раз.Фото: Алексей ФОКИН
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45-летний житель Димитровграда угрожал своей матери ножом. Он обещал убить ее. Причиной такого неадекватного поведения стал квартирный вопрос. Супруга мужчины испугалась за свекровь и позвонила росгвардейцам.
Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, женщина рассказала, что подобные ссоры ее муж устраивает уже не в первый раз.
- Подозреваемый был немедленно задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, - сообщает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU