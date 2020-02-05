ДТП на трассе в Марий Эл: «Шевроле» опрокинуло на бок УАЗ

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:07:37+03:00

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Во вторник, 4 февраля, на 48 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» столкнулись Chevrolet Lacetti и УАЗ 3909. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где на большой скорости врезалась в «буханку». От удара отечественное авто опрокинулось на бок.

В результате ДТП пострадали водитель «Шевроле» и три его пассажирки 27-ми, 30-ти и 59-ти лет. Двум женщинам понадобилась госпитализация.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU