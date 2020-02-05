Продержались всего два дня: Врио главы Чувашии Олег Никоалев сменил временных глав Минкульта и Минприроды региона
Исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев продолжает кадровые перестановки. Еще 3 февраля он отправил в отставку главу Минприроды Ивана Исаева и руководителя Минкульта Константина Яковлева. Тогда же на их место были временно назначены Николай Коснулин и Елена Чернова соответственно.
Однако уже в среду, 5 февраля, Николаев назначил новых временно исполняющих обязанности глав этих ведомств. Соответствующие документы появились на портале органов власти республики. Так, Минкульт Чувашии теперь возглавляет Роза Лизакова, а Минприроды - Виктор Косачев.
Причина столь быстрой смены глав ведомств неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU