В Йошкар-Оле на два дня ограничили движение по улице Героев Сталинградской битвы
Причина этого – работы по техническому присоединению к действующему газопроводу
Ограничение будет действовать до 17.00 четверга, 6 февраля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в среду, 5 февраля, в Йошкар-Оле закрыли для движения автомобилей четную сторону улицы Героев Сталинградской битвы на пресечении с улицей Кутурхина. Связано это с работами по техническому присоединению к действующему газопроводу, сообщает администрация города.
Ограничение будет действовать до 17.00 четверга, 6 февраля. Пока автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и продумывать пути объезда участка.
ИСТОЧНИК KP.RU