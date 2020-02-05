В Йошкар-Оле на два дня ограничили движение по улице Героев Сталинградской битвы

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:40:06+03:00

Ограничение будет действовать до 17.00 четверга, 6 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина этого – работы по техническому присоединению к действующему газопроводу

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Утром в среду, 5 февраля, в Йошкар-Оле закрыли для движения автомобилей четную сторону улицы Героев Сталинградской битвы на пресечении с улицей Кутурхина. Связано это с работами по техническому присоединению к действующему газопроводу, сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать до 17.00 четверга, 6 февраля. Пока автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и продумывать пути объезда участка.

ИСТОЧНИК KP.RU